Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)DEL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 13:20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE, IN INTERNA UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONESUD E TUSCOLANA ALTRO INCIDENTE SULLA CASSIA VEIENTANA, CODE DAL RACCORDO A CASTE DE’ CEVERI, IN DIREZIONE VITERBO CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA QUI CODE, MA PER TRAFFICO INTENSO IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA CAMBIAMO ARGOMENTO NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE AE NELLASUL NOSTRO SITO SONO CONSULTABILI TUTTI I DETTAGLI A CIVITA CASTELLANA, LA TRE DEL CARNEVALE CIVITONICO!! OGGI, POI MARTEDÌ 21 E DOMENICA 26 LA SFILATA CHE PARTE DA PIAZZA DELLA LIBERAZIONE, ATTRAVERSA LA PARTE NUOVA E IL CENTRO ...