Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)DEL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 08:20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA RESTA CHIUSO LO SVINCOLO PER VIA APPIA NUOVA, RALLENTAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLE CAPANNELLE, IN DIREZIONE ALBANO SULLA-FIUMICINO, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA NEWTON, VERSO L’EUR, INCIDENTE CHE NON HA AVUTO RIPERCUSSIONI SULLADIAMO ORA UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA PISA-, PROSEGUONO ANCHE OGGI I LAVORI DI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE TRA PISA E LIVORNO CHE COMPORTANA PER I TRENI ALTA VELOCITÀ, INTERCITY E REGIONALI, VARIAZIONI DI ORARIO, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS I LAVORI SI REPLICHERANNO CON LE STESSE MODALITÀ NEL ...