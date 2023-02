Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)DEL 19 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, SPOSTAMENTI MINIMI, NESSUN DISAGIO ALLA CIRCONE SIAMO NEL PIENO DELLE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE NEL POMERIGGIO A, NELL’AREA DI TOR SAPIENZA DALLE 14.00 ALLE 20.00 SI SVOLGERA’ L’EVENTO DENOMINATO “CARNEVALE E NON SOLO”, ATTIVE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER LE LINEE BUS TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO IN ALTRE AREEE DELLA CAPITALE, PER CITARNE ALCUNE SELVA CANDIDA, MONTI TIBURTINI, CASTELVERDE, FONTE LAURENTINA, ISOLA FARNESE DIVERSI GLI EVENTI ANCHE NELLATUTTI I DETTAGLI COME SEMPRE SUI NOSTRI CANALI SOCIAL INFINE, SULLA FERROVIA ...