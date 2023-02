Veronica Papa | Chi È La Promessa Sposa Di Fabio Fulco!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 19 febbraio 2023): ladiFulco è al centro della cronaca rosa ultimamente, ma in pochi conoscono i dettagli sulla modella ed imprenditrice che partecipò anche a Miss Italia…è la fidanzata e prestodiFulco. Quest’ultimo è l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto, finito spesso al centro del gossip proprio per questa relazione. Ora lei si èta con Marco Roscio, mentre ben presto ancheconvoleranno a nozze. In molti si stanno chiedendo chi sia esattamente la: chi è e cosa fa la futuradi...