Verissimo | Michelle Hunziker e la gravidanza di Aurora Ramazzotti | “Pensavo avrebbe aspettato di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023)sarà presto nonna e ospite aparla così delladella figlia: “È tutta pancia, non è ingrassata per niente, il giusto Sono prontissima, non vedo l’ora, per me è come diventare mamma di nuovo, ho il cuore gonfio non vedo l’ora”. Circa la scelta didi diventare mamma a 26 anni spiega: “che lei aspettasse di più, anche perché erano diversi anni che le rompevo le scatole perché volevo diventare nonna.e Goffredo si amano tanto, sono una coppia belissima. A un certo punto si sono lasciati andare e l’hanno anche un po’ cercato“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.