Verissimo | gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi | domenica 19 febbraio 2023

(Di domenica 19 febbraio 2023)del 19su Canale 519, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin19 ...

.... Al Var i lusitani Tiago Martins e Joao Pinheiro. Il big match Real Madrid - Liverpool, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretto dal rumeno Istvan Kovacs. Designati al Var....... Al Var i lusitani Tiago Martins e Joao Pinheiro. Il big match Real Madrid - Liverpool, in programma sempre martedì alle 21, sarà diretto dal rumeno Istvan Kovacs. Designati al Var...

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 18 e domenica 19 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi, sabato 18 febbraio 2023 TPI

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni del 18 e 19 Febbraio Napolike.it

“Verissimo”: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Verissimo: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio, ci sarà anche Al Bano Quotidiano di Sicilia

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - E' il portoghese Artur Dias l'arbitro designato dall'uefa per dirigere Eintracht Francoforte-Napoli, gara di andata degfli ottavi di finale di Champions League in ...«Sono arrivata al punto di dover rimuovere le foto dai social con la fascia. Mi hanno fatto sentire a disagio per una cosa che ho meritato e vinto nel massimo della trasparenza».