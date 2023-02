(Di domenica 19 febbraio 2023)distile: decora la casa con il fai da te. Se senti spesso parlare dello stile, e non hai ancora bene chiaro cosa sia, sei capitata nella pagina giusta. Lo stilesta ormai spopolando e qualunque amante dei toni neutri e delle atmosfere romantiche non può farne a meno. Il termine deriva dall’inglese e significa “sciupato, trascurato, vecchio”. Quindi la caratteristica di questo stile è quella di simulare l’usura del tempo su mobili e oggetti utilizzando colori come verde, bianco, rosa, celeste e le sfumature del beige e del grigio. Insomma se ami il fai da te non puoi perdere l’occasione di cimentarti nella realizzazione di queste piccole “opere d’arte”. Proprio per questo, qui sotto troverai alcune ...

...policroma, mantenendo una predilezione speciale per la "materia terra". La sua ...in luce una parte della sua produzione esponendo 46 opere ceramiche suddivise in sette fra brocche e......policroma, mantenendo una predilizione speciale per la "materia terra". La sua ...in luce una parte della sua produzione esponendo 46 opere ceramiche suddivise in sette fra brocche e...

Vasi di terracotta shabby chic: 13 idee sorprendenti DonnaUp

Vasi di terracotta alti due metri per l'India: “l'impresa” di Enzo, artigiano del Chianti FirenzeToday

Piante e vasi: come scegliere quelli migliori per il giardino di casa Immobiliare.it

Casa-giungla, 4 tendenze per arredare casa con le piante Vanity Fair Italia

In casa per rubare vasi antichi: ladro sorpreso dai carabinieri e arrestato quotidianodipuglia.it

La progettazione degli spazi, la valutazione delle piante adatte e la scelta dei vasi possono essere determinanti per avere il giardino dei propri sogni.A Castromediano i carabinieri hanno arrestato un 41enne leccese. Da quando l'anziana proprietaria è deceduta, in altre circostanze vi sono stati danni e intrusioni. I parenti hanno così iniziato a sor ...