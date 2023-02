Valentin Silvestrov | temi di musicale vulnerabilità

... 2020) 1: Psychedelically 2: Color and Emotion Study - Lightly and gently 3: Forcefully and Solidly ARMANDO SABBARESE Henry Cowell: Three Irish legends: Bagatellen Galina ...... 2020) 1: Psychedelically 2: Color and Emotion Study - Lightly and gently 3: Forcefully and Solidly ARMANDO SABBARESE Henry Cowell: Three Irish legends: Bagatellen Galina ...

Il compositore Valentin Silvestrov diventerà cittadino onorario di Ravenna La Repubblica

Agenzia Internazionale Stampa Estero Agenzia Internazionale Stampa Estero

Ravenna: Conferita la cittadinanza onoraria a Valentin Silvestrov ... Ravennawebtv.it

Il Paradiso sonoro di Valentin Silvestrov Il Giornale della Musica