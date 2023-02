Usa | ucciso il vescovo ausiliare di Los Angeles

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – Shock a Los: ildella città californiana, David O'Connell, noto per il suo lavoro di assistenza agli immigrati, ai poveri e alle vittime della violenza delle armi, è statoieri da un colpo d'arma da fuoco. Lo riferisce la Catholic news agency, secondo cui il prelato è morto in sparatoria avvenuta intorno alle 13 ora locale all'interno di un'abitazione ad Hacienda Heights, nella contea di Los. O'Connell, 69 anni, è statocon un colpo al petto in circostanze su cui la polizia di Lossta indagando.