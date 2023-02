Usa | a Scranton l’impianto che costruisce armi per Kiev Difesa | “Produzione di munizioni aumenterà del 500%”

(Di domenica 19 febbraio 2023) Proiettili di artiglieria incandescenti,in aumento e un impianto in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni su sette, per inviare sempre piùal fronte ucraino. Cnn ha realizzato un servizio nella fabbricaArmy Ammunition Plant, in Pennsylvania, che “sforna circa 11mila proiettili di artiglieria al mese”. Un quantitativo che l’esercito ucraino esaurisce nel giro di pochi giorni.– che è tra i maggiori produttori in assoluto di artiglieria negli Stati Uniti – si trova a, città dove è nato il presidente americano Joe Biden, e negli ultimi mesi il lavoro è aumentato esponenzialmente per fare fronte alla richiesta di armamenti da parte di, “alimentata da milioni di dollari in nuove spese per lada parte del Pentagono“. ...

- Quando il braccio meccanico del robot allunga la sua mano nella fornace, il cilindro di acciaio arroventato che estrae dalle fiamme ha una temperatura superiore a mille gradi Celsius. Se un ...Ieri la CNN ha riferito che una grande fabbrica di munizioni americana, laArmy Ammunition ... Il Congressochiede al presidente Joe Biden di dare caccia F - 16 agli ucraini, ma resta il ...

