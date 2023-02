Uomini e Donne | registrazione 19 febbraio 2023 | oggi Federico Nicotera sceglie

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nelladiprevista perpomeriggio, domenica 19, presso gli studi Elios di Roma, ci sarà finalmente la scelta ditra le sue due corteggiatrici: la bionda studentessa 21enne Carola Viola Carpanelli e la mora 27enne Alice Barisciani, che a breve lavorerà nella redazione di Maria De Filippi. Il tronista romano negli scorsi giorni ha registrato le ultime esterne, che come da tradizione durano un’intera giornata per ciascuna corteggiatrice. Subito dopo, su Instagram sia Alice che Carola hanno pubblicato alcune foto della loro quotidianità pre-scelta, senza fare accenno a come sono andare le ultime esterne (visto che comunque la cosa è vietata dal regolamento della trasmissione di Maria De ...