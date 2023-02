Uomini e donne news | Andrea Damante in crisi con Elisa Visari | centra Giulia De Lellis?

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 19 febbraio 2023) Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, ha recentemente portato alla luce alcuni indizi sullache sembra attraversare la coppia formata dall’ex tronista die la sua compagna. Secondo quanto riferito da Deianira, i fan avrebbero notato alcune stranezze nella vita della coppia e avrebbero condiviso sui social network alcune informazioni che farebbero pensare a un momento difficile per la relazione tra i due. In particolare, sembrerebbe chenon si vedano da dieci giorni e che abbiano evitato di scambiarsi parole anche in occasione di San Valentino. Inoltre, l’ex tronista sarebbe stato visto in giro per le discoteche di Milano con i suoi amici, mentre la compagna ...