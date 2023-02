Una storia di sofferenza Gerry Scotti | una dolorosa confessione | come funziona in tv

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tutto pronto per il ritorno de Lo show dei record, su Canale 5 domani sera, domenica 19 febbraio. Alla conduzione, per la quarta volta, l'inossidabile, colonna di Mediaset. Il menù è sempre lo stesso: si tenteranno imprese memorabili, buone per entrare nel Guinness dei Primati. E il conduttore, a ridosso del ritorno con la trasmissione, parla del suo show a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando particolari inediti sulle imprese e sui protagonisti de Lo show dei record. "Dietro ogni record c'è unaunica, spesso di", premette. Insomma, il programma non è poi così leggeroappare, o meglio non sempre. Tanto che il conduttore ammette: "In alcuni casi è anche commovente, descrive la forza, la perspicacia e l'ostinazione di molte ...