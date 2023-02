Ultime Notizie – Ucraina | Wang a Blinken | “Usa non gettino benzina sul fuoco”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Gli Stati Uniti, relativamente alla guerra in, "dovrebbero promuovere una soluzione politica alla crisi piuttosto che gettaresule sfruttare l'opportunità a proprio vantaggio". E' quanto ha evidenziato il capo della diplomazia cinese,Yi, al segretario di Stato americano, Antony, nel colloquio avuto ieri a margine della conferenza sulla sicurezza di Monaco. Secondo quanto riferito da una nota del ministero degli Esteri cinese,, riferendosi sempre alla guerra, ha sottolineato che Pechino "ha sempre avuto un ruolo costruttivo", promuovendo i colloqui di pace, e ha affermato che la Cina non accetta "imposizioni" da parte degli Stati Uniti nei propri rapporti con la Russia.