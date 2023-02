(Di domenica 19 febbraio 2023) Latra Russia epuò essere fermataattraverso i negoziati. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuelin un’intervista rilasciata a ‘France Inter’, a ‘Le Figaro’ e a ‘Le Journal du Dimanche’. “Auspico la sconfitta della Russia ine che l’sia in grado di difendere la sua posizione, ma sono convinto che la(del conflitto, ndr) non sarà raggiunta militarmente”, ha detto, sottolineando che “nessuna delle due parti può prevalere completamente” perché “gli effetti della mobilitazione non sono così grandi come previsto e hanno limiti di capacità”.ha anche ribadito che l’ora ha bisogno di un’offensiva militare per riportare la Russia al tavolo dei ...

