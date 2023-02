Ultime Notizie – Superbonus | Meloni | Cercato di sanare situazione fuori controllo

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Voglio fare i miei migliori auguri ai due presidenti eletti, Attilio Fontana, confermato in Lombardia e Francesco Rocca nel Lazio, una affermazione del centrodestra, che io considero un segnale da parte dei cittadini di consenso attorno al lavoro che il governo sta portando avanti, e noi ripagheremo quel consenso facendo le tanto attese riforme che gli italiani aspettano da tanti anni". Così Giorgia, nel suo appuntamento video 'gli appunti di Giorgia', sul tema delle regionali. "Ovviamente non posso non considerare che tanti italiani vanno convinti a partecipare alle elezioni, il tasso di astensione è stato alto, ogni cittadino che decide di non partecipare è una sconfitta per la democrazia", sottolinea. "Ma i dati dicono che c'è un consenso molto ampio per quello che stiamo facendo", aggiunge.