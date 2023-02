Ultime Notizie – Spezia-Juve 0-2 | gol di Kean e Di Maria

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lantus vince 2-0 sul campo dellonel match valido per la 23esima giornata della Serie A 2022-2023 e prosegue la rincorsa verso le zone europee della classifica. La, penalizzata di 15 punti nel processo plusvalenze, sale a quota 32. Lo, invece, con 19 punti rimane invischiato nella zona per non retrocedere. I bianconeri allenati da Allegri trovano la vittoria con un gol per tempo, in una gara in cui i liguri creano molte occasioni ma concretizzano poco. Lasblocca il risultato al 32? con. L’attaccante gira il cross perfetto di Kostic e buca Marchetti, entrato al posto di Dragowski: 0-1. La rete scuote lo, che nel finale della prima frazione crea due occasioni con Shomurodov: l’attaccante, però, non punge. I padroni di casa ...