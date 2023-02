Ultime Notizie Roma del 19-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione domenica 19 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno in Ucraina in apertura secondo il segretario di stato americano Antony blinken nella Cina sarebbe pronto a fornire armi non pesanti alla Russia e questo dopo che ieri durante la conferenza di Monaco Pechino aveva annunciato a sorpresa per la Pace Intanto il capo della diplomazia Europea Borella chiesto di accelerare o mentre gli aiuti militari a Kiev ripetendo di essere a favore della sua adesione all’Unione Europea sul fronte bellico l’amministrazione Ucraina fa sapere che nella le truppe russe hanno bombardato la città di nikopol danneggiando Quattro Palazzi un’abitazione un’azienda privata e una linea elettrica mentre Secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Difesa Ucraina Mosca avrebbe registrato quasi 143.000 dall’inizio del conflitto due messi ...