Ultime Notizie Roma del 19-02-2023 ore 10 | 10

(Di domenica 19 febbraio 2023)dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione e da Francesco Vitale in studio sul superbonus Governo ha convocato per lunedì pomeriggio le categorie interessate dalle norme che bloccano la gestione dei crediti dei bonus edilizi valutiamo modifiche con gli alleati tra i quali quelli della cartolarizzazione dei crediti ad Alfredo antoniozzi di Fratelli d’Italia in partita di Alessandro Cattaneo ha rilevato che in questo momento non c’era altra scelta ma il conto non possono pagarlo famiglie imprese dal terzo Polo Luigi marattin intanto di prorogare i termini della Ceres al 30 marzo e compensare i crediti delle banche sono cretina la conferenza di Monaco sulla sicurezza deriva la svolta della Cina durante la seconda giornata della il vertice Infatti il capo della diplomazia del Partito Comunista cinese vanghi ha sorpreso tutti con un messaggio chiaro ...