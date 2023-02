Ultime Notizie – Pd | domenica primarie Previsti oltre 5000 seggi | duemila in meno del 2019

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dopo un percorso durato mesi, tra fase costituente e voto dei circoli riservato agli iscritti Pd, tra una settimana si chiude:prossima ledecideranno il nuovo segretario dem. Stasera con il voto degli iscritti di Lazio e Lombardia, posticipato per la concomitanza con le elezioni regionali, ci saranno le percentuali definitive dei circoli sui 4 candidati: Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Solo i primi due accedono alledel 26 febbraio. E la sfida sarà tra Bonaccini, che tra gli iscritti sta risultando largamente in vantaggio, e Schlein che confida nella rimonta ai gazebo aperti a tutti gli elettori. Domani sera su Sky andrà in onda il confronto Tv tra i due sfidanti., NEL ...