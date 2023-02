Ultime Notizie – Migranti | sbarcati a Civitavecchia i 156 a bordo della nave di Emergency

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si sono concluse nel porto dile operazioni di sbarco dallaLife Support di Emergenvcy dei 156 naufraghi soccorsi tra la notte e la mattina del 16 febbraio in due diverse operazioni di salvataggio. Le 156 persone soccorse, riferisce, provengono da Bangladesh, Pakistan, Sudan, Eritrea, Egitto, Gambia, Chad, Camerun, Senegal Mali, Nigeria, Costa d’Avorio e Guinea Konakri. Tra di loro ci sono due donne (di cui una madre di tre bambini tra i 7 e i 10 anni) e 28 minori non accompagnati. Molti naufraghi raccontano di essere stati reclusi arbitrariamente in Libia dove hanno subìto violenze. “Oggi è il primo giornomia vita. Non volevo passare la mia vita a fare il soldato e far la guerra per cui ho lasciato il mio Paese dopo aver terminato le scuole superiori. Mio fratello minore ha ...