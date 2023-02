Ultime Notizie – Basket | Brescia vince la Coppa Italia

(Di domenica 19 febbraio 2023)si aggiudica ladi, imponendosi la Final Eight didi Torino, conquistando il primo trofeo della sua storia. La Germani in finale ha battuto la Virtus Bologna 84-76. Protagonista della gara per i lombardi Della Valle con 26 punti, mentre alla Virtus non sono bastati i 24 punti di Belinelli. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

"Tranquilli, non capisco come siano circolate certe. E il miglior modo per rassicurare tutti è risponderle di persona, farle sentire la mia voce e augurarle un buon pomeriggio ", ha ...SANT'ELENA - 'Il dito è puntato su di me, perché non andando d'accordo in questi cinque anni, lei pensa che io possa avere fatto un gesto di gelosia. Ma non c'è gelosia, perché lei ha il suo uomo, non ...

Angela Celentano, attesa per il test del Dna. Le ultime notizie sulla pista sudamericana QUOTIDIANO NAZIONALE

Los Angeles, ucciso il vescovo O’ Connell a colpi di pistola Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news. Zelensky ringrazia Meloni: "La aspettiamo". LIVE Sky Tg24

La testimonianza del tenente russo disertore: «Ho visto torturare, alcol a fiumi. Ora il mio destino è la... Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Blinken: «Cina pronta a fornire armi alla Russia» Il Sole 24 ORE

Dobbiamo fare forza sulla fiducia che abbiamo per salvarci“. Dopo aver incassato l’ennesima sconfitta, il club ligure ha collezionato solo un punto nelle ultime 5 partite di Serie A. Nel post partita ...Mancano 24 ore alla regata e i team della flotta di 71 barche affrontano gli ultimi preparativi prima della partenza della 14a edizione della RORC Caribbean 600, promossa dal Royal Ocean Racing Club.