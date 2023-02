(Di domenica 19 febbraio 2023) Il tecnico dell'Andreaha parlato a Sky dopo la sconfitta in casa dell'Inter: "Dobbiamo fare gol sul 42,...

Ehizibue 6 : Dal suo lato l'spinge più con Pereyra, quando si allarga. Lui contiene le ... Festy: s.v.)6 : Va sotto ma non si scompone, la squadra lotta e riesce anche a creare seri ...... l'Inter torna subito a vincere in campionato battendo in casa l'. A San Siro finisce 3 - 1 ... mentre la formazione die' costretta a restar ferma a quota 30 punti. Nel primo quarto d'ora ...

Udinese, Sottil sfida l'Inter: "A San Siro per giocarcela" - Sportmediaset Sport Mediaset

UDINESE, SOTTIL: "POTEVAMO CHIUDERE LA PARTITA, DISPIACE PER I RAGAZZI" - Sportmediaset Sport Mediaset

Udinese-Inter, Sottil: "Vogliamo giocarcela. Turnover di Inzaghi La vedo così" Tuttosport

Udinese, Sottil: 'Rigore dubbio, ma non possiamo non segnare su un 4 contro 2' Calciomercato.com

Udinese, Sottil a Sky: "Rigore molto dubbio, dispiace non aver fatto punti" Fcinternews.it

L'Inter torna alla vittoria dopo il pareggio in trasferta con la Sampdoria. I nerazzurri hanno la meglio sull'Udinese per 3-1, grazie al rigore segnato da ..."I ragazzi hanno fatto una grandissima partita a Milano contro la corazzata Inter". Il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil non nasconde il ...