Ucraina | Zelensky “Se Kiev cade la guerra arriva in Europa”

(Di domenica 19 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno. Ha svolto un grande ruolo per il fatto che l'ha ottenuto lo status di candidato all'ingresso nell'Unione Europea. L'Italia ci ha creduto, ha visto l'come un Paese alla pari, quindi sono stato molto grato al primo Draghi, poi èto un nuovo primo ministro, ho avuto ottimi colloqui con il nuovo primo ministro, abbiamo ricevuto un pacchetto di sostegno, il che significa che la linea di Giorgia Meloni non è cambiata”. Lo dice in un'intervista al Tg1 il presidente ucraino Volodymyr.“La ringrazio molto, la aspetto, so che stando. L'è in attesa di Giorgia, noi abbiamo un grande rispetto dell'Italia e del popolo italiano, e stiamo aspettando anche una decisione ...