Ucraina | Zelensky | “Grato a Meloni per sostegno Italia | la aspetto”

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “L’ha fatto un passo importante, ha dato un grandee ha svolto un grande ruolo, per il fatto che l’ha ottenuto lo stato di paese candidato” all’Unione europea. “L’ci ha creduto e ci ha guardato come un paese alla pari”. Lo dice Volodymyral Tg1. “Sono moltoa Draghi, ho avuto ottimi colloqui anche con il nuovo primo ministro, la linea delcon Giorgianon è cambiata, anzi…sono molto, la, so che sta arrivando”, aggiunge il presidente ucraino. “La guerra non può durare all’infinito, nel mondo moderno non può durare tanti anni, perché si tratta di una guerra sul continente europeo”, afferma ancora, ...

Quindi spiega più in dettaglio la sua antipatia versoe la causa. "In genere il popolo segue la televisione e i giornali: io non sono così. Ci vogliono far capire che quelli hanno ...Ecco perché va fermato qui, in'. Macron gela: solo la diplomazia può far finire la guerra, non le armi Poi il presidente dell'ha parlato del sostegno dell'Italia al suo Paese ...

Assessore pubblica foto Zelensky e bandiera Ucraina con svastica Agenzia ANSA

Ucraina, diretta - Zelensky alla conferenza di Monaco: "Russia può perdere quest'anno". Scholz: "Sosteniamo Kiev, ma ... Il Fatto Quotidiano

Intervista a Zelensky: "La guerra sarà breve, non possiamo perdere il sostegno italiano" la Repubblica

Guerra in Ucraina, Ue: «L'Ucraina non ha abbastanza munizioni». Blinken: «Cina verso fornitura di armi a Mosca ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia ha fatto un passo importante, ha dato un grande sostegno. Ha svolto un grande ruolo per il fatto che l’Ucraina ha ottenuto lo status di candidato all’ingresso nell’Unione ...Intervista di Repubblica al presidente ucraino Zelensky, dal quale domani sarà la presidente del Consiglio Meloni. Anche per promettere i tornado italiani, sebbene nel governo (e in Italia) ancora se ...