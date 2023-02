Ucraina ultime notizie Blinken | «Cina pronta a fornire armi alla Russia»

(Di domenica 19 febbraio 2023)Conferenza di Monaco laannuncia a sorpresa un’iniziativa per la pace in. «Presenteremo qualcosa. E cioè la posizione cinese sul superamento della crisi dell’. La pace deve avere una chance». Al vertice la nato e i paesi del G7 hanno ribadito il sostegno anche militare a Kiev, mentre Kuleba si è detto certo che riceverà i caccia: «È questione di tempo». Dagli Usaaccusa: laha commesso «crimini contro l’umanità»

Il ritmo di produzione in progressivo aumento è motivato dall'urgenza di rifornimenti militari all', un punto sollevato più volte nellesettimane dal segretario della Nato Jens ...L'ha tuttavia revocato loro gli accrediti stampa. E sono bloccati. A interrogarli ... nell'est del Paese, teatro degli scontri più duri nellesettimane. 'Non avendo nulla da temere, ...

Nove attacchi sull’Ucraina in 24 ore Intanto, nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato attacchi contro nove regioni dell’Ucraina, uccidendo almeno una persona e ferendone nove. Lo hanno ...Fedeli ortodossi ucraini hanno affollato domenica il monastero dorato di San Michele a Kiev, distrutto in era sovietica e ricostruito dopo l'indipendenza del ...