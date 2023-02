Ucraina ultime notizie Blinken | «Cina pronta a fornire armi alla Russia»

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 19 febbraio 2023) Al segretario di Stato americanoha detto che lasta valutando la possibilità die munizioni per la guerra inConferenza di Monaco laannuncia però a sorpresa un’iniziativa per la pace in. Al vertice la Nato e i paesi del G7 hanno ribadito il sostegno anche militare a Kiev, mentre Kuleba si è detto certo che riceverà i caccia: «È questione di tempo». Dagli Usaaccusa: laha commesso «crimini contro l’umanità»