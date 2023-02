Ucraina | Tajani | “Difendiamo Kiev perché vogliamo la pace”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 19 febbraio 2023) (Adnkronos) – “l’lae la sconfitta dell’non è una soluzione. Seladobbiamo portare gli interlocutori allo stesso tavolo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ricordando che l’Italia ha approvato sei pacchetti di aiuti a, non solo militari,ha sottolineato che “non siamo contro la, l’Italia non è in guerra contro la Russia, ma impegnata per la difesa dell’indipendenza dell’”. “Il 99% italiani è a favore dell’. Per me la propaganda russa non esiste nel ...