Ucraina | il segretario di Stato Usa Blinken | Se la Cina darà armi alla Russia ci saranno gravi conseguenze

(Di domenica 19 febbraio 2023) Lasta valutando la possibilità di forniree munizioni per la guerra in. Lo ha detto in un’intervista a Cbs news ildiamericano Anthonya poche ore dal loro incontro a Monaco con il piu’ alto diplomatico cinese Wang Yi. Al momento le aziende cinesi stanno fornendo “supporto non letale” alle forze di Vladimir Putin, ma se Pechino forniràa Mosca, ha ribadito, ci” per la. La preoccupazione di Washington è basata “su una serie di informazioni che abbiamo ricevuto”, ha aggiunto ilsenza tuttavia precisare quali. L'articolo ...

...Cina pronta a fornire armi alla Russia" La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in. Lo ha detto in un'intervista a Cbs news ildi ...... riportava all'epoca il russo Kommersant, Putin aveva addirittura ricevuto l'alloraNATO ... George Friedman, può tranquillamente confessare di aver 'previsto il conflitto in, ma non ...

La Cina sta valutando la possibilità di fornire alla Russia armi e munizioni per la guerra in Ucraina. Lo ha detto in un'intervista a Cbs news il segretario di Stato americano Anthony Blinken a poche ...