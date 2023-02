(Di domenica 19 febbraio 2023) Duesenza fissa dimora sono stati arrestati a Firenze con l'accusa di omicidio in concorso. Per motivi ancora da chiarire, avrebbero aggredito brutalmente un senzatetto utilizzando un, fino ad ucciderlo

Uccidono un clochard a colpi di tombino: la furia degli stranieri ilGiornale.it

Clochard uccide con un pugno un altro senzatetto: la vittima un 46enne polacco Canale Dieci

Il suicidio del clochard, Casa Madiba: "Non uccide solo il freddo ... AltaRimini

Clochard morto per strada a Milano, è il secondo in pochi giorni MilanoToday.it

L'aggressore della donna accoltellata a Termini è un clochard polacco AGI - Agenzia Italia

Due stranieri senza fissa dimora sono stati arrestati a Firenze con l'accusa di omicidio in concorso. Per motivi ancora da chiarire, avrebbero aggredito brutalmente un senzatetto utilizzando un tombin ...Con sé nient'altro che le coperte e due arance. Nei giorni scorsi si erano moltiplicati gli sforzi da parte di istituzioni e associazioni per l'emergenza freddo ...