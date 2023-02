Twitter | l’autenticazione a due fattori via sms diventa a pagamento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) La sicurezza susi paga. L’ultima novità riguardaa duetramite SMS che verrà riservata unicamente agli abbonati aBlue, il servizio che permette di ottenere la spunta certificata pagando. Per non perdere l’accesso, tutti gli altri hanno tempo fino al 19 marzo 2023 per rimouoverea due. Il social network specifica: “Puoi ancora utilizzare l’app per l’autentitcazione e i token di sicurezza come metodi di autenticazione”. L’opzione via SMS, in realtà, non è così sicura come si potrebbe pensare. I cybercriminali, infatti, sono in grado di intercettare i messaggi. Per questo motivo c’è chi pensa che l’ultima novità introdotta da Elon Musk punti non tanto a offrire un servizio migliore agli utenti che si abbonano a ...