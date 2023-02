“Tutto ripreso” GF Vip | Oriana Marzoli e la ‘soffiata’ a Giaele De Donà | terremoto in arrivo

(Di domenica 19 febbraio 2023) GF Vip, la soffiata di. Fa ancora discutere il litigio tra Martina Nasoni eè avvenuto dopo un’altra litigata, quella che ha coinvolto la modella venezuelana, Luca Onestini e Matteo Diamante. Quest’ultimo è stato addirittura accusato di razzismo per alcune frasi: “Vieni in Italia a insegnarmi l’educazione? Impara l’educazione. Questa viene, mi insulta in spagnolo…”. Successivamente anche Martina è intervenuta attaccando pesantemente. Tra le due sono volate parole pesanti. Martina Nasoni ha accusatodi essere una maleducata per il fatto che sta con gli occhiali da sole in casa e dice parolacce. Martina ha quindi attaccatoe ha detto: “Mi chiami cog…a”. La modella ...

L'uomo tranquillo hala rotta con la calma zen che lo contraddistingue. Mai astioso, mai inquieto, sempre ... Ilcon il solito alone di quiete che si porta dietro da una vita. Non perderti ...È insomma un momento di grazia per questa squadra che hameglio delle altre e che doma gli ... dopo essere stata sconfitta inaspettatamente dal Monza all'Allianz, avevaa camminare ...

Palermo-Frosinone, il gol di Verre ripreso dalla Sud. La rete ... ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero

VIDEO: Bolide luminoso avvistato in tutto il sud Italia, ripreso dalle ... Weather Sicily

Giaele dà un consiglio a Oriana dopo le offese di Martina al GF Vip - Video Blog Tivvù

Novak Djokovic aveva perso tutto, ma in un anno si è ripreso il ... Fanpage.it

In cinque lo prendono a calci e pugni: violentissimo pestaggio a ... Mantovauno.it

Il Palermo ieri ha pareggiato contro il Frosinone. Ma più che per il pari, la gara giocata al Renzo Barbera ieri resterà nella storia per lo straordinario gol di Valerio Verre che ha lasciato tutti a ...L'arcivescovo di Milano chiama a una Quaresima di preghiera e digiuno per far cessare il conflitto in Ucraina. «Questo possono fare i credenti e tutti i cittadini: una rivoluzione spirituale» ...