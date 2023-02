Tutto da godere | Rita Dalla Chiesa distrugge Fedez | le basta una frase | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 febbraio 2023) Una vergogna, quella dicontro Mario Giordano. Il rapper "denuncia" una presunta inchiesta di una inviata di Fuori dal Coro sulla sua omosessualità e usa il caso per ricoprire di insulti il conduttore del talk-show di Rete 4. E ne sta dicendo di ogni. Si parte dal "metti le labbrina a cuoricino e baciamelo", poi ha definito Fuori dal Coro "la cloaca del giornalismo italiano" per poi chiosare con finezza: "Fate schifo al ca***". Ma non è finita, il peggio deve venire. Il buzzurro sposato con Chiara Ferragni, infatti, si è poi rivolto alla redazione di Fuori dal Coro chiedendo di fare un'inchiesta "per me, voglio sapere se Mario Giordano ha ancora attaccati i testicoli allo scroto", tesutali parole. Da vomito. Pura miseria umana. E così, tra i molti indignati, ecco spuntare anche, la ...