Tutto concordato E la denuncia | Blanco | la madre sbugiarda Sanremo

(Di domenica 19 febbraio 2023) Il caso dial2023 sta assumendo sempre più contorni inquietante. Appare abbastanza assurdo che si continui a parlare della sua messa in scena sul palco del teatro Ariston: non è stata rispettosa, ma neanche una roba criminale per cui deve essere messo in croce all'infinito. Addirittura dopo un esposto del Codacons è stata aperta un'indagine per danneggiamento dalla Procura di Imperia. Sembramolto eccessivo, come sottolineato anche dalladel cantante, che è stata raggiunta telefonicamente da Antonella Delprino, l'inviata de La Vita in Diretta. La signora Paola è ovviamente di parte, ma allo stesso tempo ha riportato quanto accaduto al Festival dialla giusta dimensione: anche lei non ha apprezzato il gesto del figlio, che si è fatto prendere troppo la mano ...