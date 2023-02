Trappola Spezia per la Juventus nel limbo | dopo la sfuriata Allegri cerca tre punti agevoli

(Di domenica 19 febbraio 2023) Dimenticare l’1-1 col Nantes, anche perché c’è tutto un ritorno da giocare, al contempo non pensare già alla trasferta francese, perché ce n’è un’altra da affrontare prima, altrettanto delicata in casa delloche ha esonerato Gotti e che dunque può essere ulteriormente una. Un campo piccolo, dove bisogna metterci tutta la qualità a disposizione per vincere, è per questo che Di Maria non può mancare così come Chiesa. Il tridente con Vlahovic alla terza di fila? Possibile, madeve anche pensare a delle turnazioni per la sua. Il nervoso Max del post Europa League deve lasciare spazio a quello riflessivo e concentrato che in campionato ha esultato con veemenza per il gol annullato alla Fiorentina che ha regalato tred’oro domenica scorsa. Sono 44 sul campo, come ...

Il giorno dopo" Napoli. Quella che alla vigilia era stata presentata come una gara, alla fine si è rilevata l'ennesima passeggiata fuori porta. In un impianto piccolo, certamente inadeguato per la ...Commenta per primo Spalletti l'aveva presentata come un garae nel primo tempo per il Napoli quella contro lolo stava per diventare. Il tecnico di Certaldo furioso, specie ad inizio match, anche con Osimhen che non si muoveva nella maniera ...

Trappola Spezia per la Juventus nel limbo, dopo la sfuriata Allegri ... SPORTFACE.IT

Spalletti: 'Non pensiamo al derby, ma alla trappola Spezia' Agenzia ANSA

Spezia-Napoli 0-3. Gli azzurri travolgono i liguri e continuano a volare RaiNews

Spezia-Napoli, Spalletti: "Partita trappola se pensiamo che sia facile, su Raspadori..." Sky Sport

Spalletti: "Spezia partita trappola" Sport Mediaset

Gara trappola Sappiamo la loro forza ... Inoltre, Spalletti, ha aggiunto: "E' una partita fondamentale per noi, come abbiamo detto anche con lo Spezia, anche per autostima, fiducia, tutte le ...Il Mattino dedica spazio alla probabile formazione del Napoli contro la Cremonese, definendolla una partita trappola che gli azzurri devono ben interpretare. Per tale motivo, Spalletti considera ...