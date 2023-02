Tragedia a Comun Nuovo | muore colpito alla testa dal ramo di una pianta che stava potando

Leggi su bergamonews

(Di domenica 19 febbraio 2023). Era statodaldi un grosso platano che. Portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni, è morto dopo 24 ore di agonia. Francesco Maffi è deceduto sabato (18 febbraio) dopo che venerdì era stato vittima di un incidente sul lavoro. L’uomotagliando il grosso albero in un’area in via Verdella, insieme a un amico. Per cause ancora da accertare unappena potato è caduto e l’haal capo. Il collega ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri epolizia locale, sono arrivate un’automedica e un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, il 66enne è stato trasportato al Papa Giovanni, dove poi è spirato a causa delle gravi ferite ...