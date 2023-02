Traffico Roma del 19-02-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anularee code in carreggiata esterna tra la Cristoforo Colombo Lanina stessa situazione in carreggiata interna 3 Cassia Veientana via Salaria altre cose in entrata asu via Flaminia Nuova da raccordo anulare a Corso di Francia e su via Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est sulla stessa tangenziale Ci sono code via Nomentana & via dei Campi Sportivi in direzione dell’Olimpico che proprio all’Olimpico alle 20:45 laospita il Verona previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nell’area del Foro Italico ricordiamo che lo stadio è raggiungibile con il tram 2 che parte da Piazzale Flaminio da 16 linee di bus da diverse zone della città cose poi per...