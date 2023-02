Traffico Roma del 19-02-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdee ritrovati in studio Tiziana remondi alle porte disull’autosole code per incidente tra la 24Teramo la diramazione dinord è in direzione di Firenze nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante si transita su due corsie incidente anche in città su via Appia Nuova con rallentamenti all’altezza di via del Quadraro in direzione del centro diverse le manifestazioni legate al carnevale in svolgimento in questione nei vari quartieri e per consentire le sfilate in maschera Si rende necessaria la chiusura aldi diverse strade in zona Marconi divieto di transito fino a sera in via Enrico Fermi via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi a Selva Candida via Rezzato è chiusa tra via Cogliate e Piazza Sabbioneta fino alle 18 via Tor Sapienza fino alle 20 chiusa via Filippo ...