Traffico Roma del 19-02-2023 ore 15 | 30

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio si transita di nuovo regolarmente sul Raccordo Anulare stessa cosa in città anche se sono diverse le manifestazioni legate al carnevale in Puglia cimento in queste ore nei vari quartieri e per consentire le sfilate in maschera si rende quindi necessaria la chiusura aldi diverse strade in zona Marconi divieto di transito fino a sera in Enrico Fermi tra via Roberto Marcolongo e Piazza fermi a Selva Candida via Rezzato resta chiusa fino alle 18 tra via Cogliate e Piazza Sabbioneta a Tor Sapienza fino alle 20 non possono transitare le auto da Piazza De Cupis a viale Filippo De Pisis maschere in corteo anche in viale Alessandrino dalle 16 alle 17 e in zona Palmiro Togliatti a partire sempre dalle 16 con la chiusura di via Franceschini deviante in questo caso le linee di bus dettagli di questa ed ...