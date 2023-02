Traffico Roma del 19-02-2023 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo peschi code per un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Ardeatina regolare ilsul della città ma oggi sono diverse le manifestazioni legate al carnevale in programma nei vari quartieri necessarie Dunque le modifiche alla viabilità Per consentire le sfilate in maschera in zona Marconi divieto di transito fino a sera in via Enrico Fermi 3 a via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi a Selva Candida via Rezzato è chiusa tra via Cogliate e Piazza Sabbioneta fino alle 18 a Tor Sapienza dalle 14 alle 20 da Piazza De Cupis e a via Filippo De Pisis non è possibile transitare in auto in viale Alessandrino a partire dalle 16 dalla parrocchia di San Giusto martire fino alle 17 e poi in zona Palmiro Togliatti altre manifestazione carnevalesca a partire ...