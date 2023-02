Traffico Roma del 19-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) LuceverdeBen ritrovati a l’ascolto non molto ilsegnalato sulle strade della capitale sul lungotevere dell’Acqua Acetosa la polizia locale segnala incidente con rallentamenti in prossimità di via Venezuela sulla Cassia Veientana si sta in coda tra l’uscita del raccordo anulare Castel dei ceveri direzione Viterbo in zona Marconi per un evento carnevalesco in via Enrico Fermi per tutta la giornata di oggi divieto di transito tra via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi possibili ripercussioni alin zona Selva Candida manifestazione carnevalesca in via Rezzato contrada Chiusa tra via Cogliate Piazza Sabbioneta fino alle ore 18 altrimenti prestazioni di carattere carnevalesco a Tor Sapienza dalle 14 fino alle 20 da Piazza De Cupis a via Filippo De Pisis in zona Monti Tiburtini Pietralata in partenza delle 14:30 ...