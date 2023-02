Traffico Roma del 19-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdeveri trovati all’ascolto pocosegnalato in cittàallievi rallentamenti e senza particolari conseguenze la polizia locale segnala incidenti con rallentamenti nei pressi di Piazza Zama in via Latina è in zona Torrevecchia in via Pietro Bembo nelle vicinanze di via Gabriele paleotti in zona Marconi per un evento carnevalesco in via Enrico Fermi per tutta la giornata di oggi divieto di transito tra via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi possibili ripercussioni alnel primo pomeriggio si curano altri in eventi di carattere carnevalesco Si parte dalle ore 13:30 in zona Selva Candida con partenza da via Cogliate fino alle ore 18 deviata delle linee bus di zona a Tor Sapienza dalle ore 14 alle 20 da Piazza De Cupis a viale Filippo De Pisis in zona Pietralata partenza dalle ore 14:30 ...