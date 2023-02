Traffico Roma del 19-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdeveri trovati all’ascolto non ci sono sostanziali novità ilsi mantiene nel complesso scorrevole sulla rete viale della città metropolitana diin zona Tor Vergata si sta correndo La Deca media la gara podistica regionale con l’attraversamento di diverse vie come viale dell’archiginnasio viale Guido Carli viale Cambridge e via Columbia il termine previsto intorno alle 13 diversi gli appuntamenti a partire dal primo pomeriggio con le sfilate di carnevale tra centro e periferia eventi che costringeranno a tacche a deviare il numero di linea bus e la polizia locale a chiudere Molte strade si parte dalle 13:30 in zona Casalotti Selva Candida con partenza da via Cogliate fino alle ore 18 devi le linee bus di zona a Tor Sapienza dalle ore 14 alle 20 da Piazza De Cupis a viale Filippo De Pisis in zona Pietralata in ...