Traffico Roma del 19-02-2023 ore 10 | 30

(Di domenica 19 febbraio 2023) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare incidente in carreggiata esterna che sta provocando una coda tra le uscite di via Prenestina e quella per l’autostrada A24 la polizia locale Segnala la riapertura aldi via Appia Nuova all’altezza del raccordo anulare Dopo la rimozione dell’incidente anche se mi momento ilal momento non sta provocando disagi alla circolazione regolare di scorrevole su Gran parte delle strade della capitale in zona Tor Vergata in corso la gara podistica denominata de Camelia con il percorso di circa 15 km dove attraverseranno alcuni via come via Cracovia via di Passo Lombardo via di Cambridge e fino a via Montpellier sono deviate le linee bus di zona il termine previsto intorno alle ore 13 in zona Marconi per un evento carnevalesco in via Enrico Fermi per tutta la ...