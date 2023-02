Traffico Roma del 19-02-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto nessuna novità un poco ilpresente lungo le strade della capitale pochi gli spostamenti al momento partita alle ore 8 in zona Tor Vergata alla alla gara podistica regionale di poco meno di 15 km la manifestazione podistica sfilerà lungo viale dell’archiginnasio via Cracovia via Mario Pastore via di Tor Vergata via Montpellier 1 temporanea deviazione di percorso per le linee bus 20504 506 507 e 552 in zona Marconi per tutta la giornata di oggi per l’evento Fermi carnevale in via Enrico Fermi divieto di transito tra via Roberto Marcolongo e piazza Enrico Fermi trasporto pubblico tornata regolare la linea Castro Pretorio Laurentina della linea B rimasta in precedenza interrotta e comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a ...