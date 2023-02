Traffico Roma del 19-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno e buona domenica dalla redazione tutto tranquillo al momentoscarso lunga la rete viale della città metropolitana diin via Appia Nuova la polizia locale segnala un incidente di prossimità del raccordo anulare con possibili rallentamenti in direzione del centro e dalle 8 di questa mattina parte a Tor Vergata alla De Camelia una gara regionale di corsa su strada di poco meno di 15 km la manifestazione podistica sfilerà lungo viale dell’archiginnasio via Cracovia via Mario Pastore via di Tor Vergata e via mobiliere prevista una temporanea Deviazioni di percorso per le linee bus 20204 506 507 e 552 E comunque per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio accurato e della polizia locale diCapitale In ...