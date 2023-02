Tra investimento in borsa e Sanremo c’è una somiglianza molto importante che non dovresti sottovalutare

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 19 febbraio 2023) Tante polemiche attorno al Festival di. Eppure può insegnarci una verità sullache è davvero. E’ da poco terminato il festival die non sono mancate le polemiche. Come al solito il festival diè amato e odiato ma tantissime persone lo guardano e raggiunge indici di ascolto altissimi. Il festival di quest’anno è stato uno dei più visti e quindi si può capire come questo evento vada a interessare tantissime persone. L’interesse effimero per il Festival ci insegna qualcosa IlovetradingTuttavia vorremmo fare un parallelismo tra il Festival die lache ci può aiutare a capire come i mercati borsistici siano meno razionali di quello che si creda e fortemente distorti. Invige sempre la vecchia ...