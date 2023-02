Tour des Alpes Maritimes et du Var 2023 | Paret-Peintre conquista in solitaria l’ultima tappa! A Vauquelin la generale

(Di domenica 19 febbraio 2023) Si conclude ildeset du Varcon la terza e ultima tappa, 131.8 chilometri totali da Villefranche-sur-Mer a Vence, con la vittoria indel corridore della AG2R Citroën Team Aurélien, che ha tagliato il traguardo in 3:08:45. Ottima la strategia del francese, che ha attaccato a 5 km dal traguardo allungando definitivamente sul gruppo, quando sembrava quasi scontato il finale in volata; l’azione del transalpino ha sorprese tutti, e a nulla sono valsi gli sforzi dei rivali che hanno chiuso la gara a 5? di ritardo da. Seconda posizione per il danese Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo), terzo posto per il francese Kévin(Team Arkéa-Samsic), seguito dai ...

