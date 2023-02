Torino | il sogno si Juric è Zapata | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 febbraio 2023) L’allenatore delIvanvorrebbe provare a portare in granata Duvan, attaccante dell’Atalanta Secondo quanto riportato da SportMediaset, ilavrebbe messo gli occhi su Duvandell’Atalanta. L’attaccante, dopo l’esplosione di Hojlund e Lookman ed i continui infortuni, è infatti finito dietro nelle gerarchie di Gianpiero Gasperini. Per questo, Ivansarebbe pronto ad accoglierlo in estate. Il colombiano sarebbe infatti il perfetto terminale di gioco per la manovra offensiva granata. Vedremo se, in estate, arriverà un’offerta da parte della società granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.