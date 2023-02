TOP10 SETTIMANA | LOLITA LOBOSCO E FIORI SOPRA L’INFERNO IN VETTA | POI IL MILAN

(Di domenica 19 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 12 a sabato 18 febbraio 2023. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Le Indagini di5.307.000 #2 Rai4.747.000 #3 Canale 5-Tottenham 4.447.000 #4 Canale 5 C’è Posta per Te 4.086.000 #5 Rai1 Che Dio Ci Aiuti 4.017.000 #6 Rai1 The Voice Senior 3.602.000 #7 Rai Tale e Quale Sanremo 3.598.000 #8 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (me) 3.458.000 #9 Canale 5 Buongiorno, Mamma! (ve) 3.410.000 #10 Canale 5 Grande Fratello Vip (lu) 2.676.000

Nella settimana di lancio, il brano è entrato anche in 54 classifiche di iTunes: al primo posto in Italia, Svizzera, Slovenia e Lussemburgo e in top10 in Belgio, Francia, Germania, Romania, Spagna e ...

